AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF yaz okulu sınavları hakkında güncel bilgiler
AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav tarihleri belli oldu. Kayıt ve sınav tarihleri duyurusunu internet sitesinden yayınlanan Anadolu Üniversitesi sınavların yüz yüze yapılmasının planlandığını bildirdi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
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AÖF sınavları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. AÖF yaz okulu sınavı için ayrıntılar geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu sınavı detaylarını öğrencilerle paylaştı. İşte, 2020-2021 AÖF yaz okulu sınav takvimi...
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Takvime göre öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarına 4 Eylül 2021 tarihinde katılım sağlayacaklar.
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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.