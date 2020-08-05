AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Üniversiteden açıklama geldi!

"Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz."



