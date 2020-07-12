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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 20:46,

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Üniversiteden açıklama!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz yaz uygulanan 'Yaz Okulu'nun bu yıl olup olmayacağı olursa hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda beklenen açıklama AÖF' ten geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

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AÖF 2019-2020 bahar dönemi final sınavlarının sonuçları adayların erişimine açıldı. Online şekilde yapılan sınavların ardından sonuçların da açıklanması ile gözler bu kez yaz okulu sınavlarına çevrildi. İşte, AÖF yaz okulu hakkında son gelişmeler...

2AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden tamamlandı. 2019-2020 bahar dönemi final sınavlarına katılım sağlayan binlerce AÖF öğrencisi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF sonuçları erişime açıldı.

3YAZ OKULUNDA SON DURUM
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YAZ OKULUNDA SON DURUM

08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

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“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitenin WEB sitesi üzerinden duyurulacaktır.

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Konuya dair gelişmeler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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