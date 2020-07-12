AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Üniversiteden açıklama!

AÖF 2019-2020 bahar dönemi final sınavlarının sonuçları adayların erişimine açıldı. Online şekilde yapılan sınavların ardından sonuçların da açıklanması ile gözler bu kez yaz okulu sınavlarına çevrildi. İşte, AÖF yaz okulu hakkında son gelişmeler...