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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ne zaman, online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu#AÖF Yaz Okulu Sınavları#AÖF Yaz Okulu Kayıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 17:12

AÖF yaz okulu kayıt tarihlerinde sonlara gelinirken, AÖF yaz okulu sınav tarihleri merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 3 Temmuz'da başlamıştı, 7 Temmuz'da ise sona erecek. Bu bağlamda 7 hafta sürecek olan AÖF yaz okulu sonunda yapılacak olan AÖF yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını da araştırmalar arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu, öğrencilere akademik açıdan ek bir fırsat sunuyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı 2023? İşte, Anadolu Üniversitesi 2022- 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi

1/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ne zaman, online mı 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi

2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 7 temmuz'da son bulacak. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı AÖF yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi...

2/4AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF yaz okulu kayıtları 3 Temmuz'da başladı. 2022-2023 Yaz okulu kayıtları 7 Temmuz cuma günü 22:00'a kadar sürecek ancak kayıt ücretleri 7 Temmuz saat 22.30’a kadar yatırılabilecek.

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3/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

4/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI 2023

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI 2023?

Yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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