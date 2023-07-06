AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ne zaman, online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi

2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 7 temmuz'da son bulacak. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı AÖF yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi...