AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte tarih bilgisi!
Eylül ayı ile birlikte AÖF Yaz okulu sınav tarihleri AÖF'lü öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Öğrenciler, başarısız oldukları dersler için katılım sağlayacakları yaz okulu sınavlarının tarihlerine odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
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1
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AÖF yaz okulunda kayıt işlemlerini yapan binlerce açıköğretimli öğrenci, şimdi de sınav tarihlerine odaklandı. Hangi tarihlerde sınava katılım sağlayacaklarını merak eden öğrenciler kurumdan gelen resmi açıklamayı sorguluyor. İşte, 2020 AÖF yaz okulu sınav tarihi...
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de yapılacak. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu fakültelerin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.
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Bu kapsamda 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59'a (TSİ) kadar açık tutulacak.