AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav takvimi

AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlanan AÖF sınavına katılan pek çok kişi, AÖF sınav sonuçları için araştırmalarını gerçekleştirmişti. Şimdi ise yaz okulu merak konusu oldu. İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi...