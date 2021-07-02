AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte 2021 yaz okulu sınavlarında son bilgiler
AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlanan AÖF sınavına katılan pek çok kişi, AÖF sınav sonuçları için araştırmalarını gerçekleştirmişti. Şimdi ise yaz okulu merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
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AÖF yaz okulu sınav takvimi öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçları açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden yaptı. 2020-2021 final sınavlarının sonuçlarının da açıklanması ile bu kez de yaz okulu sınavları gündem oldu. İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi...
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AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.
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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.