AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte 2021 yaz okulu sınavlarında son bilgiler

AÖF yaz okulu sınav takvimi öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçları açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden yaptı. 2020-2021 final sınavlarının sonuçlarının da açıklanması ile bu kez de yaz okulu sınavları gündem oldu. İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi...