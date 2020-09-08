AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? AÖF 2020 yaz okulu sınav giriş ekranı

AÖF yaz okulu sınav giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül’de başladı ve 9 Eylül’e kadar devam edecek. Adaylar sınavlara online olarak giriyorlar. Öğrenciler yaz okulu sınavına 5 - 9 Eylül 2020 tarihleri arasında istedikleri derse istedikleri gün ve saatte https://esinav.anadolu.edu.tr/adresinden giriş yapabiliyorlar.