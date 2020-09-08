AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? AÖF 2020 yaz okulu sınav giriş ekranı
AÖF yaz okulu sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda çevirimiçi yapılıyor. Sınavlar 5 Eylül’de başladı. Peki yaz okulu sınav tarihleri ne zaman bitiyor? İşte AÖF giriş ekranı ve detaylar…
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AÖF yaz okulu sınav giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül’de başladı ve 9 Eylül’e kadar devam edecek. Adaylar sınavlara online olarak giriyorlar. Öğrenciler yaz okulu sınavına 5 - 9 Eylül 2020 tarihleri arasında istedikleri derse istedikleri gün ve saatte https://esinav.anadolu.edu.tr/adresinden giriş yapabiliyorlar.
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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ
AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül’de başladı. Öğrenciler 9 Eylül Çarşamba günü saat 23:59’a kadar sınavlarını yapabilecekler.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki link üzerinden online sınav ekranına ulaşabilirsiniz. Giriş yapabilmeniz için e-posta adresinizi veya T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi sisteme girmeniz gerekiyor.