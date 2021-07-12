AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2021 AÖF yaz okulu sınav ve kayıt takvimi
AÖF 2020-2021 eğitim yılı bahar dönemi finallerinin geride kalması ile bu kez de yaz okulu sınavları kayıt takvimi gündem oldu. Yaz okulu derslerini vererek mezuniyete bir adım daha yaklaşmak isteyen yüz binlerce AÖF'lü, fakültenin açıkladığı güncel tarihleri sorguluyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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AÖF sınavları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. AÖF yaz okulu sınavı için ayrıntılar geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu sınavı detaylarını öğrencilerle paylaştı. İşte, AÖF yaz okulu sınav ve kayıt takvimi...
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Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapıldı.
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Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmakta. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.