AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2021 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri
AÖF yaz okulu sınav tarihi için geri sayım başladı. Üstten ya da alttan ders almak için 2020-2021 öğretim yılı yaz okuluna kayıt yaptıran AÖF öğrencileri, sınav tarihini beklemeye başladı. 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşen kayıtlarla derslere başlayan öğrencilerin söz konusu sınavlara yüz yüze katılım sağlayacağı bildirildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav tarihleri belli oldu. Kayıt ve sınav tarihleri duyurusunu internet sitesinden yayınlanan Anadolu Üniversitesi sınavların yüz yüze yapılmasının planlandığını bildirdi. Takvime göre öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarına 4 Eylül 2021 tarihinde katılım sağlayacaklar.
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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ
Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
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YÖK'TEN ONLİNE SINAV AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.
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Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.
YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.
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Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.