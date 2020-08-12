AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2020? AÖF sınavları için detaylar belli oluyor

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.



Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.