AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2020? AÖF sınavları için detaylar belli oluyor
AÖF yaz okulu sınav tarihi, Anadolu Üniversitesi'nde öğrenimine devam eden öğrenciler tarafından gündeme geliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarının 28 Temmuz tarihinde alınmasının ardından, binlerce AÖF'lü öğrenci yaz okulu sınav tarihlerine odaklandı. AÖF sınav takvimine göre, söz konusu sınav eylül ayında düzenlenecek. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar.
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Anadolu Üniversite Açıöğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 20-28 Temmuz tarihleri arasında alındı. AÖF yaz okulu sınavları, kayıt işlemlerinin ardından merak edilen konulardan oldu. Bu sene ikinci kez uygulanan AÖF yaz okulunda sınavın pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze 5 Eylül'de yapılacağı bildirildi.
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
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Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
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Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.