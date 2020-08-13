AÖF yaz okulu sınavı online mi yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı için son 3 haftanın içine girilirken öğrencilerin araştırmaları da devam ediyor. Koronavirüs pandemi süreci dolayısıyla AÖF yaz okulu sınavının nasıl yapılacağını merak eden pek çok kişi, Anadolu Üniversitesi'nin bu noktada yapmış olduğu son açıklamaları merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte, son gelişmelerden detaylar