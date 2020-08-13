AÖF yaz okulu sınavı online mi yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak sorusu, özellikler dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Daha önce AÖF yaz okulu sınavları için açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, yaz okulu sınav sürecinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı konusunda bazı detaylar vermişti. Peki, son gelişmelere göre AÖF yaz okulu sınavı online mı yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
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AÖF yaz okulu sınavı için son 3 haftanın içine girilirken öğrencilerin araştırmaları da devam ediyor. Koronavirüs pandemi süreci dolayısıyla AÖF yaz okulu sınavının nasıl yapılacağını merak eden pek çok kişi, Anadolu Üniversitesi'nin bu noktada yapmış olduğu son açıklamaları merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte, son gelişmelerden detaylar
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Anadolu Üniversitesi'nden yapılan son açıklamaya göre AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yaptığı uzaktan eğitim süreci sonrasında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı bilinmiyor. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
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Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.