AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite senatosundan 'online' kararı!
AÖF yaz okulu sınavları hakkında beklenen açıklama bugün geldi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında toplanan Üniversite Senatosu, Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavlarının online yapılmasını kararlaştırdı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine durum hakkında bilgi verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Üniversiteden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,
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"Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında 18 Ağustos 2020 tarihinde toplanan üniversite senatosu, Yükseköğretim Kurulu’nun 13.08.2020 tarihli üniversitelerin eğitim-öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları isteğini, birçok ülkede yurtdışı Açıköğretim sınavlarının yüz yüze yapılmasının mümkün olmadığını, örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının çevrimiçi (online) yapılıyor olmasını, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamalarını ve Sağlık Bakanlığının salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavlarının da, ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınmasıyla, online olarak yapılmasına karar vermiştir" denildi.
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AÖF Yaz Okulu sınavlarının 5 Eylül'de yapılacağı daha önce açıklanmıştı