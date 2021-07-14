AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları yüz yüze mi olacak? YÖK'ten açıklama geldi!
AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, gerçekleştiren öğrenciler, bir yandan da yaz okulu sınavlarına hazırlanmaya başladı. Başarısız oldukları dersleri yaz okulunda vermek isteyen AÖF öğrencileri söz konusu sınavlara eylül ayında katılım sağlayacaklar. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınav takvimi kesinleşirken, YÖK'ten dikkat çeken uzaktan eğitim açıklaması geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, sınavlar yüz yüze mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi olacak, sorusu YÖK'ten gelen açıklama ile beraber yeniden gündeme geldi. Daha önce sınav takvimini açıklayan Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu sınavlarının 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılmasının planlandığını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi. Bu açıklama sonrası Anadolu Üniversitesi'nden yaz okulu sınavları için henüz yeni bir açıklama gelmedi.
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "
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YÖK'TEN ONLİNE SINAV AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.
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Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.
YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.
Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.