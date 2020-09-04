AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Online sınav detayı!
AÖF yaz okulu sınavı için tarih ve diğer detaylar yayımlandı. Pandemi süreci dolayısıyla AÖF yaz okulu sınavını online olarak yapmaya karar veren Anadolu Üniversitesi, sınav detaylarını öğrencilerle paylaştı. Sınava girecek alt yapıya sahip olmayan öğrenciler için geçtiğimiz haftalarda duyuru yayımlayan AÖF, yaz okulu sınavı için hazırlanan bürolardan sınava giriş işlemlerinin gerçekleşebileceğini duyurmuştu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, online sınav hakkında detaylı bilgiler
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1
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AÖF yaz okulu sınavı için tarih detayları belli oldu. 5 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan AÖF yaz okulu sınavı, 9 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'da tamamlanacak. Öğrenciler, bu tarihe kadar sınavlarını gerçekleştirebilecek.
2
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Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda çevirimiçi yapılacaktır.
Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.
Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.
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ONLİNE YAZ OKULU SINAVI İÇİN ALT YAPISI OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU
AÖF, online sınav için alt yapısı olmayan öğrencilere duyuru gerçekleştirdi;
"05-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2019-2020 öğretim yılı İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavında İnternet bağlantısı ile ilgili gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz, 24-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayıp randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda, İnternet ortamında yapılacak sınava girebilecektir.
Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır."
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YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLECEK?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.