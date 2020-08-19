AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Sınavlarda 'Online' ayrıntısı!
Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) 2019-2020 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yapacağı yaz okulu sınavları için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınavlarının hangi tarihte ve nasıl şartlarda yapılacağını merak eden açıköğretimliler araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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Binlerce açıköğretimli öğrenci sınav tarihlerine odaklandı. Hangi tarihlerde sınava katılım sağlayacaklarını merak eden öğrenciler kurumdan gelen resmi açıklamalara odaklandı. Öte yandan 2020 AÖF yaz okulu sınavının önline mı yoksa klasik sınav formatında mı olacağı da araştırılan konular arasında. İşte, AÖF yaz okulu sınavları hakkında ayrıntılar...
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Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu kayıt işleminin, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz."
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Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacağı vurgulanan açıklamada, yaz okulu ve öğrenci kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.
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YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.