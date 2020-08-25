AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Sınavlar online yapılacak!
Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2019-2020 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yapılacak yaz okulu sınavının tarihi merak konusu oldu. Pandemi nedeniyle yüz yüze değil online şekilde gerçekleşecek yaz okulu sınavının tarihi belli olmuştu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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AÖF'ten mezun olmak için çaba sarf eden öğrenciler için yaz okulu sınavları araştırılmaya devam ediyor. Şimdilerde sınav takvimi sorgulayan açıköğretim öğrencileri, kurumdan gelen resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de yapılacak. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu fakültelerin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.
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Bu kapsamda 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59'a (TSİ) kadar açık tutulacak.
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REKTÖR DUYURMUŞTU
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi.
Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.