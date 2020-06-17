AÖF yaz okulu sınavı ne zaman online mı yapılacak?
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacağı ile araştırılmaya devam ediliyor. Pek çok öğrencinin katılım sağlayacağı yaz okulu sınavı, AÖF tarafından birçok ilde gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı yapılacak? İşte, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve online mı yapılacak sorusunun cevabı
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1
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AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Pek çok öğrencinin merakla araştırdığı AÖF yaz okulu sınavı online mı yoksa salonlarda mı yapılacağı ile de gündemde yer alıyor. Peki, son gelişmelere göre AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak ve online mı olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
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AÖF yaz okulu sınavı 23 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Yaz okulu sınavının bütün illerde yapılması planlanıyor. Yaz okulu sınavının online mı yoksa salonlarda mı yapılacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.
3
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Not yükseltmek için yaz okulundan ders alabilir miyim?
1- Genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olup FF harf notu haricinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, not yükseltmek için ders seçemez.
2- Genel not ortalaması 2,00’nin altında olup başarısız olan FF harf notlu dersle birlikte koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu alınan ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilir.
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Yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- 2019-2020 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.
3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.