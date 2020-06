AÖF yaz okulu sınavı ne zaman online mı yapılacak?

Not yükseltmek için yaz okulundan ders alabilir miyim? 1- Genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olup FF harf notu haricinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, not yükseltmek için ders seçemez.



2- Genel not ortalaması 2,00’nin altında olup başarısız olan FF harf notlu dersle birlikte koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu alınan ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilir.