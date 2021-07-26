AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi
AÖF sınavları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. AÖF yaz okulu sınavı için ayrıntılar geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu sınavı detaylarını öğrencilerle paylaştı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapıldı.
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Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmakta.
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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.