AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Fakülte tarih verdi!

AÖF'ten mezun olmak için çaba sarf eden öğrenciler için yaz okulu sınavları bir umut oldu. Geçtiğimiz günlerde başlayan kayıt süreci sona erecek. Kayıtların ardından ise şimdilerde sınav takvimi sorgulanıyor. İşte, 2020 AÖF yaz okulu sınavları hakkında son bilgiler...