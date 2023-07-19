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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları online mi yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav programı!

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu Sınav Takvimi#Açıköğretim#Aöf Sınavları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 18:55

AÖF yaz okulu sınav takvimi 2023 için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınav tarihleri açıklandı. Lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmayı hedefleyen ve başarısız dersi bulunan öğrenciler, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF yaz okulu sınavlarına katılım sağlayacaklar. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından bahar dönemi vize ve final sınavları çevrimiçi olarak internet üzerinden düzenlenmişti. Gözler şimdi AÖF yaz okulu sınavları online mı? sorusu gündeme geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, yüz yüze mi olacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve konu hakkında bilgiler.

1/4AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu sınavları ne zaman Açıköğretim sınavları online mi yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak Anadolu Üniversitesi AÖF sınav programı

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ne zaman? sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖF yaz okulu kayıtları sona ererken, sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da AÖF yaz okulu sınav tarihlerine odaklandı. AÖF yaz okulu sınavlarının ders notuna katkısı yüzde 100 olacak. 7 hafta sürecek yaz okulunun ardından öğrencilerin başarı durumunun ölçülmesi için yaz okulu sınavları organize edilecek. AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi? AÖF yaz okulu sınavları online mı, ne zaman? İşte, sınav tarihleri ve ayrıntılar.

2/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

 

Sınavların online mı, yoksa yüz yüze yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Anadolu Üniversitesi’nin sınav merkezi tercihlerini henüz almamış olması sebebiyle sınavların online olarak düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

3/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

 AÖF’ta sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılıyor. Yaz okulu sınavlarında öğrencilere 30 soru yönetilirken 40 dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüecek. Anadolu Üniversitesi ve diğer Açıköğretim Fakültesinde başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

Sınavların online düzenlenmesi durumunda bilgi paylaşımı ve kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

 

4/4AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ BELLİ OLDU (KAYIT)

AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ BELLİ OLDU (KAYIT)

İkinci Üniversite 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

ANADOLUYÖS 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS) ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır

Yatay Geçiş 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

 

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#AÖF Yaz Okulu Sınav Takvimi#Açıköğretim#Aöf Sınavları Ne Zaman