AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ BELLİ OLDU (KAYIT)
İkinci Üniversite 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
ÖSYS Yeni Kayıt ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
ANADOLUYÖS 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş (DGS) ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Ek Yerleştirme ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır
Yatay Geçiş 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi