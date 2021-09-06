AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF yaz okulu sınav soruları
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan başladı. Yaz okulu sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da yüz yüze yapıldı. Sınavda her ders için adaylara 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. AÖF yaz okulu sınav soruları erişime açıldı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınava dair detaylar
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AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül’de düzenlendi. Sınav soruları Anadolum eKampüs üzerinden yayımlandı. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak. İşte AÖF yaz okulu sınav soruları ve sonuçlar hakkındaki son durum
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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran’da erişime açılmıştı.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYIMLANDI
Yaz Okulu Sınav Sorularına Anadolum eKampüs üzerinden dersinize giriş yaparak "Çıkmış Sınav Soruları" alanından ulaşabilirsiniz.