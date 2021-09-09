AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Önemli detaylar
AÖF yaz okulu sınav sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül'de tamamlandı. Sınavın ardından, AÖF Yaz Okulu Sınav Soruları Anadolum eKampüs üzerinden erişime açıldı. Doğru ve yanlış sorularını hesaplayan öğrenciler, AÖF sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Öğrencilerin AÖF yaz okulu sınav değerlendirmelerini yapan Anadolu Üniversitesi https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden sonuçları ilan edecek. Ancak AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da binlerce öğrencinin katılımı ile yüz yüze gerçekleşen 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından, Anadolu Üniversitesi'nin "aosogrenci" sayfasından sorgulamaya açılacak. Üniversiteden gelecek olan AÖF sonuçları için son dakika açıklamaya kilitlenen öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklarına başlayacaklar. Yaz okulu sınav sorularına itirazlar AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması ön görülüyor.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYIMLANDI
Yaz Okulu Sınav Sorularına Anadolum eKampüs üzerinden dersinize giriş yaparak "Çıkmış Sınav Soruları" alanından ulaşabilirsiniz.