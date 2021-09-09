AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Önemli detaylar

AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da binlerce öğrencinin katılımı ile yüz yüze gerçekleşen 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından, Anadolu Üniversitesi'nin "aosogrenci" sayfasından sorgulamaya açılacak. Üniversiteden gelecek olan AÖF sonuçları için son dakika açıklamaya kilitlenen öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklarına başlayacaklar. Yaz okulu sınav sorularına itirazlar AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.