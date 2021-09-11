AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçlarında son durum
AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2020-2021 akademik yılı yaz okulu sınavları sona erdi. Sınavların sona ermesinden kısa bir süre sonra, sonuçlara ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri'nin 2020-2021 akademik yılı yaz okulu sınavları geride kaldı. Sınavların sona ermesi ile birlikte, oturumlara katılım sağlayan yüz binlerce açıköğretim öğrencisi, sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül'de tamamlandı. Sınavın ardından, AÖF Yaz Okulu Sınav Soruları Anadolum eKampüs üzerinden erişime açıldı.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması ön görülüyor.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.