AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçlarında son durum

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.



Sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması ön görülüyor.



Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.



