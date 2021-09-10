AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2021 sınav sonuçlarında son durum
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül tarihinde yüz yüze yapıldı. Sınavda her ders için 20 soru soruldu. Öğrenciler 30 dakika süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalıştılar. AÖF yaz okulu sınav soruları e-Kampüs üzerinden erişime açıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül’de gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını beklemeye başladılar. Kayıt yenileme tarihlerine az bir zaman kala öğrenciler araştırmalarını hızlandırdılar. 7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran’da erişime açılmıştı. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçlarındaki son durum ve detaylar
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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran’da erişime açılmıştı.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak.