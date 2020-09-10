AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2020 sınav sonuçları sorgulama

AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda çevirimiçi gerçekleştirildi. Adaylar sınavlara 5 Eylül ve 9 Eylül tarihleri aralığında girdiler. Açık Öğretim Destek Sistemi içerisinde yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman yayımlanabileceği ile ilgili açıklama yapıldı. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili detaylar