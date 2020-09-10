AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2020 sınav sonuçları sorgulama
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül’de başladı. Öğrenciler 9 Eylül Çarşamba günü saat 23:59’a kadar sınavlarını yapabildiler. Şimdi sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. İnternet tabanlı (Online) olarak gerçekleştirilecek olan ara sınavın değerlendirme yüzdesi %100 olarak belirlenmiştir. İşte detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda çevirimiçi gerçekleştirildi. Adaylar sınavlara 5 Eylül ve 9 Eylül tarihleri aralığında girdiler. Açık Öğretim Destek Sistemi içerisinde yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman yayımlanabileceği ile ilgili açıklama yapıldı. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili detaylar
2
Abone Ol
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Daha önce kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden 3 gün sonra açıklanabilir.' ibaresi bulunuyor.
İnternet tabanlı (Online) olarak gerçekleştirilecek olan ara sınavın değerlendirme yüzdesi %100 olarak belirlenmiştir.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.