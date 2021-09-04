AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi duyurdu: 2021 AÖF yaz okulu geçme notu bilgisi
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖF 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınavları 4 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’da yüz yüze gerçekleşti. Sınavda öğrencilere her ders için 20 soru sorulup 30 dakika süre verilirken, adaylar da AÖF sonuçları için netlerini hesaplamaya başladı. AÖF yaz okulu sınavında başarı notu alt sınır değeri 35 olacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanır? İşte, 2021 Açıköğretim sınav sonuç tarihi ve geçme notu hakkında bilgiler.
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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Haftalardır beklenen AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül tarihinde tamamlandı. Alttan ya da üstten ders alan Açıköğretim öğrencileri AÖF yaz okulu sınav puanlarını yapılan değerlendirmelerin ardından öğrenebilecekler. Ancak açıköğretim yaz okulu sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir duyuru yayınlanmadı.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıtları yapılan ve 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleşen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavları geride kaldı. Üniversitenin yaptığı değerlendirme sonrası sonuçlar ilan edilecek. Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir duyuru yayınlanmadı. Ancak geçmiş dönem yapılan sınavlar göz önüne alındığında 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi ön görülüyor.
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AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.
Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
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Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için üniversiteden beklenen açıklama geldi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav takvimi ağustos ayı devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor.
Başarısız derslerini ya da üstten alacakları dersleri yaz okulunda telafi etmek isteyen AÖF öğrencileri yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar. Anadolu Üniversitesi'nin takvimine göre 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın detaylarının ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.