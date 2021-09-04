AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi duyurdu: 2021 AÖF yaz okulu geçme notu bilgisi

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıtları yapılan ve 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleşen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınavları geride kaldı. Üniversitenin yaptığı değerlendirme sonrası sonuçlar ilan edilecek. Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir duyuru yayınlanmadı. Ancak geçmiş dönem yapılan sınavlar göz önüne alındığında 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi ön görülüyor.