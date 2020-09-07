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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 09:52 | 

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de yapılıyor. Sınavların başlaması ile birlikte, online oturumlara katılım sağlayan yüz binlerce açıköğretim öğrencisi, sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de tamamlanacak. Sınavların sona ermesine kısa bir süre kala, sonuçlara ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK
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SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu fakültelerin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59'a (TSİ) kadar açık tutulacak.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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