AÖF yaz okulu online mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi'nden açıklama
AÖF yaz okulu online mı olacak sorusu merakla araştırılıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görmekte olan pek çok kişinin merakla araştırdığı AÖF yaz okulu online mı yapılacak sorusu, Anadolu Üniversitesi tarafından cevaplandı. Peki, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla araştırdığı AÖF yaz okulu online mı yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu online yapılıp yapılmayacağı ile gündemde yer alıyordu.. Resmi siteden yapılan açıklamada önümüzdeki dönem gerçekleşecek yaz okulu sınavlarının yüz yüze yapılacağı duyuruldu. İşte, AÖF yaz okulu hakkında detaylı bilgiler
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI YAPILACAK?
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
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Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli Öğrencilerimiz,
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.