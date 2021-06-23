AÖF yaz okulu online mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi'nden açıklama

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;



Değerli Öğrencilerimiz,



Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.



Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.