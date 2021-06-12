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Haber Giriş: 12 Haziran 2021 - 19:34 | 

AÖF yaz okulu ne zaman? İşte 2021 AÖF yaz okulunda son bilgiler

AÖF Bahar Dönemi final sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlanan AÖF sınavına katılan pek çok kişi, AÖF sınav sonuçları için araştırmalarını gerçekleştirmişti. Şimdi ise yaz okulu merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman?

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Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçları açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden yaptı. 2020-2021 final sınavlarının sonuçlarının da açıklanması ile bu kez de yaz okulu sınavları gündem oldu. İşte, AÖF yaz okulunda son durum...

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AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.

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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.

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