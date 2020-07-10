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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 22:14,

AÖF yaz okulu ne zaman? AÖF yaz okulu ders kayıtları ve sınav tarihi 2020

AÖF yaz okulu ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tarihi belli oldu. İlk olarak yaz okulu açılmayacağı kararını açıklayan üniversite, daha sonra AÖF yaz okulunun açılacağı, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde eğitimin çevrimiçi olarak yapılacaktır. Açıklamanın ardından gözler üniversitenin web sitesi üzerinden açıklanacak olan AÖF yaz okulu başvuru takvimine çevrildi. İşte, AÖF yaz okulu ders kayıtları ve sınav tarihi.

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Anadolu Üniversitesi'nden 2020 AÖF yaz okulu ile ilgili açıklama yapıldı. Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararın yeniden değerlendirildiği açıklanan yazıda, AÖF yaz okulu sınavlarının Eylül ayında yapılacağı bildirildi. İşte, AÖF yaz okulu kayıtlarıyla ilgili yapılan açıklamanın detaylar.

2AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN
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AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başlamışlardı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler yaz okulu tarihlerine çevrildi.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

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Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

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Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

5ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK
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ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Daha önce yapılan açıklamada 'Üç Ders Sınavı internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.' denilmişti.

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