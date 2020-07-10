AÖF yaz okulu ne zaman? AÖF yaz okulu ders kayıtları ve sınav tarihi 2020

Anadolu Üniversitesi'nden 2020 AÖF yaz okulu ile ilgili açıklama yapıldı. Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararın yeniden değerlendirildiği açıklanan yazıda, AÖF yaz okulu sınavlarının Eylül ayında yapılacağı bildirildi. İşte, AÖF yaz okulu kayıtlarıyla ilgili yapılan açıklamanın detaylar.