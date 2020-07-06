AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman? AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ile ilgili açıklama
AÖF yaz okulu kayıtları araştırılan konular arasında yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavlarına giren adaylar heyecanla yaz okulu tarihlerini araştırmaya başladılar. Daha önce yapılan açıklamada kayıt tarihleri duyurulmuştu. Ancak üniversiteden konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararının alındığı duyuruldu. İşte detaylar…
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AÖF sınavları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Adaylar dönem sınav tarihlerini yakından takip ediyorlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada yaz okulunun bu sene açılmayacağı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararının alındığı duyuruldu. İşte üç ders sınav tarihi ve konu ile ilgili açıklamanın tamamı…
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AÖF YAZ OKULU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
AÖF yaz okulu ile ilgili yapılan açıklamada bu sene yaz okulunun açılmayacağı belirtildi. İşte açıklamanın tamamı: Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.
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ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.