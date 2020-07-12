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Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 17:27,

AÖF yaz okulu kayıt tarihi belli oldu mu? Anadolu Ünüversitesi’nden AÖF yaz okulu için açıklama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği final sınavlarının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesi’nden yaz okulu açıklaması geldi. Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamada 'Yaz Okulu' açılmasına karar vermiştir.' Denildi. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihi belli oldu mu?

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Anadolu Üniversitesi'nin yaz okuluyla ilgili kararı geçtiğimiz günlerde belli oldu. AÖF yaz okulu ile ilgili yapılacak yeni düzenleme Anadolu Üniversitesi'nin resmi adresi üzerinden duyuruldu. Yapılan duyuruya göre eylül ayında yapılacak olan yaz okulu pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacak.

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Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

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Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

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Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

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