AÖF yaz okulu kayıt tarihi belli oldu mu? Anadolu Ünüversitesi’nden AÖF yaz okulu için açıklama

Anadolu Üniversitesi'nin yaz okuluyla ilgili kararı geçtiğimiz günlerde belli oldu. AÖF yaz okulu ile ilgili yapılacak yeni düzenleme Anadolu Üniversitesi'nin resmi adresi üzerinden duyuruldu. Yapılan duyuruya göre eylül ayında yapılacak olan yaz okulu pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacak.