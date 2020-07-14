AÖF yaz okulu kayıt tarihi 2020 ne zaman? AÖF yaz okulu ile ilgili açıklama
AÖF yaz okulu bahar dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman sorusu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada bu yıl da yaz okulunun açılacağı duyuruldu. . Yaz okulu sınavları pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır. İşte detaylar...
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AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre yaz okulu sınavları eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacak. Her yıl AÖF yaz okulu kayıtları aöf.anadolu.edu.tr/kayit/ sayfasından alınıyor. Henüz kayıt tarihleri açıklanmadı. İşte konu ile ilgili detaylar...
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN NE ZAMAN YAPILACAK? Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
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Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI-TIKLAYINIZ https://anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/A%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim%20Sistemi%20Yaz%20Okulu%20Hakk%C4%B1nda%20S%C4%B1k%C3%A7a%20Sorulan%20Sorular%20ve%20Cevaplar%C4%B1.pdf