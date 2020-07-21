AÖF yaz okulu kayıt otomasyonu: Anadolu AÖF 2020 yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?
AÖF yaz okulu kayıt otosmasyonu öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler yaz okulu kayıtlarını 20 Temmuz ve 28 Temmuz tarihleri aralığında yapabilecekler. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Yaz okulu kayıt işlemini yapan adayların kayıt bedelini de ödemeleri gerekiyor. İşte detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖF yaz okulu kayıtları 20 Temmuz’da başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin işlemlerini 28 Temmuz’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Kurum, 28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyeceğini ve yaz okulu kayıt işleminin yapılmayacağını duyurdu. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebiliyorlar. İşte AÖF yaz okulu kayıt otomasyonu ve detaylar…
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR? AÖF yaz okulu kayıtları 20-28 Temmuz 2020 tarihleri aralığında yapılabilecek.
2
Abone Ol
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler yaz okulu başvuru işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirler.
Açılan sistemde giriş yapabilmeniz için e-posta adresi veya T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi ilgili alanlara girmeniz gerekiyor. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.
3
Abone Ol
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz. 28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.