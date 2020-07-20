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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 10:28,

AÖF yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 2020

AÖF yaz okulu kayıt süreci 20 Temmuz Pazartesi günü resmen başladı. 28 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek olan AÖF yaz okulu kayıt işlemi, kayıt bedelinin yatırılması ve ders seçiminin gerçekleştirilmesi halinde tamamlanacak. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin AÖF yaz okulu kayıt bilgileri oluşmayacak. AÖF yaz okulu kayıt esnasında en fazla 5 ders seçilebilecek. İşte, AÖF yaz okulu kayıt işlemi hakkında detaylı bilgiler

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AÖF yaz okulu kayıt işlemi için süreç 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Ziraat Bankası üzerinden kayıt bedelini yatıracak olan öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt işlemini ders seçimiyle birlikte tamamlayabilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacak. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün olmayacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2Yaz okuluna kimler girebilir
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Yaz okuluna kimler girebilir?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

3Yaz okulunda devam zorunluluğu var mıdır
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Yaz okulunda devam zorunluluğu var mıdır?

Yaz okulunda Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapıldığından dolayı devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?
Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez

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Yaz Okulunda en fazla kaç ders seçebilirim?
Yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

Yaz okulunda hiç almadığım bir ders alabilir miyim?
Evet, alabilirsiniz.

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