AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor, son tarih hangi gün? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar?

Yaz Okulu açılan birimlerden ders alacak Anadolu Üniversitesi öğrencisi ile diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin ders seçim işlemleri ve kayıt onayları başladı. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Ders seçimi ve kayıt bedelini ödeyen adaylar AÖF yaz okulu sınavlarına giriş yapacak. Yaz okulunda adaylar en fazla beş dersten sınava katılabilecek. AÖF yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak. Belirlenen süre içerisinde yaz okulu ücretini ödemeyen adaylar, yaz okulu hakkını kaybedecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, son kayıt tarihi ne zaman?