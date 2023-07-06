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AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor, son tarih hangi gün? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar?

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#AÖF Yaz Okulu#AÖF Yaz Okulu Kayıt#AÖF Yaz Okulu Kayıtları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 12:49

Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen AÖF yaz okulu kayıtları 3 Temmuz'da başladı. AÖF kayıt işlemleri son gün öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde yaptırmayanlar sınavlara katılamayacaklar. Peki, Peki, AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2023

1/5AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor, son tarih hangi gün AÖF yaz okulu ücreti ne kadar

Yaz Okulu açılan birimlerden ders alacak Anadolu Üniversitesi öğrencisi ile diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin ders seçim işlemleri ve kayıt onayları başladı. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Ders seçimi ve kayıt bedelini ödeyen adaylar AÖF yaz okulu sınavlarına giriş yapacak. Yaz okulunda adaylar en fazla beş dersten sınava katılabilecek. AÖF yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak. Belirlenen süre içerisinde yaz okulu ücretini ödemeyen adaylar, yaz okulu hakkını kaybedecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, son kayıt tarihi ne zaman?

2/5AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıtları 3 Temmuz'da başladı. 2022-2023 Yaz okulu kayıtları 7 Temmuz cuma günü 22:00'a kadar sürecek ancak kayıt ücretleri 7 Temmuz saat 22.30’a kadar yatırılabilecek.

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3/5AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu kayıtları belirtilen tarihlerde, en fazla 5 ders seçerek yaz okulu kaydını aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapabilecek.

4/5AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Yaz okulu kayıt ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil bankacılık ödeme yöntemiyle yapılabilir. AÖF yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar kayıt bedelini 7 Temmuz saat 22:30'a kadar ödemek durumundadır.

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5/5AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor, son tarih hangi gün AÖF yaz okulu ücreti ne kadar
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