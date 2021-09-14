AÖF yaz okulu ders geçme notu kaç? İşte harfler ve not karşılığı
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanması ardından harf notlarının anlamları bir kez daha gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi "AÇIKÖĞRETİM DESTEK SİSTEMİ"nde AÖF harf notlarının anlamları ve ders geçme notuyla ilgili detaylar yer alıyor. Peki, AÖF yaz okulu ders geçme notu kaç? İşte harfler ve not karşılığı...
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Yaz okulu Sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da yüz yüze yapıldı. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanlar hesaplandı.
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Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.
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Harf notlarının anlamları nedir?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.