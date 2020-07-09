AÖF yaz okulu açılacak mı 2020? Anadolu Üniversitesi'nden son dakika yaz okulu ve 3 ders sınavı açıklaması
AÖF yaz okulu açılacak mı? AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı tarihi araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Final sınavı sonuçları beklenirken, Anadolu Üniversitesi'nden yaz okulu ve 3 ders sınavlarıyla ilgili açıklama geldi .Üniversiteden yapılan açıklamada, AÖF yaz okuluyla verilen kararın yeniden değerlendirildiği, ve yaz okulunun açılacağı son dakika olarak açıklandı. İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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AÖF yaz okulu kayıt tarihleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada yaz okulunun yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bilgi verildi ve 3 ders sınav tarihi açıklandı. İşte konu ile ilgili bilgiler…
ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? “Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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AÖF YAZ OKULU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.