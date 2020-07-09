AÖF yaz okulu 2020 ne zaman? AÖF’ten yaz okulu ve 3 ders sınavı açıklaması

AÖF YAZ OKULU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA AÖF yaz okulu ile ilgili yapılan açıklamada bu sene yaz okulunun açılmayacağı belirtildi. İşte açıklamanın tamamı:

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.