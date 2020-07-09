AÖF yaz okulu 2020 ne zaman? AÖF’ten yaz okulu ve 3 ders sınavı açıklaması
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada yaz okulunun yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bilgi verildi ve 3 ders sınav tarihi açıklandı. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili bilgiler…
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AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı tarihi araştırılan konular arasında yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavlarına giren adaylar heyecanla yaz okulu tarihlerini araştırmaya başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada yaz okulunun bu sene açılmayacağı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde üç ders sınavının yapılacağı belirtildi. İşte üç ders sınav tarihi ve konu ile ilgili açıklamanın tamamı…
ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? “Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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AÖF YAZ OKULU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
AÖF yaz okulu ile ilgili yapılan açıklamada bu sene yaz okulunun açılmayacağı belirtildi. İşte açıklamanın tamamı: Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.