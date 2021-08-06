AÖF yatay geçiş başvurusu ne zaman bitecek? 2021-2022 Açıköğretim yatay geçiş başvuru şartları!

AÖF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların;



Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2021Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir.