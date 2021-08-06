AÖF yatay geçiş başvurusu ne zaman bitecek? 2021-2022 Açıköğretim yatay geçiş başvuru şartları!
AÖF yatay geçiş başvurusu için geri sayım başladı. 2021-2022 öğretim yılı açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrenciler için Anadolu Üniversitesi'nden duyuru yayınlandı. 01 Ağustos tarihinde başlayan Merkezi Yerleştirme Puanı ile AÖF yatay geçiş başvuruları gerekli form doldurularak yapılacak. Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi 10 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Peki, AÖF yatay geçiş başvurusu ne zaman bitecek? İşte, 2021-2022 açıköğretim yatay geçiş başvuru şartları ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
AÖF yatay geçiş başvuru tarihleri son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayları için gerekli şartlar açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nden açıklanan takvimine göre Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak.
AÖF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların;
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2021Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir.
Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi 10 Eylül 2021 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.
Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen adayların kayıtları 13 - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yatay Geçiş Başvurusu için İstenilen Belgeler:
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Formu ve/veya Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
AÖF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
- Öğrencinin Yerleştiği Yıldaki YKS Sonuç Belgesi
- Kayıtlı olduğu üniversitenin (Öğrenci İşlerinden alınacak e-imzalı veya ıslak imzalı)
- Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)
- Ders İçerikleri (başarılı olunan derslerin içerikleri)
- Not Durum Belgesi (Transkript)
- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
- Ders Planı
- Daha Önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge (Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenecektir.)
- Kayıtlı olunan üniversitelerden alınacak yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge (kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıtlar esnasında istenecek.)
- Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)
- Ders İçerikleri (başarılı olunan derslerin içerikleri)
- Not Durum Belgesi (Transkript)
- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
- Ders Planı