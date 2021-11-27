AÖF vize soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? Gözler e-Kampüs ekranında

1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen AÖF vize sınavları, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleşecek. 28 Kasım'da sona erecek AÖF ara sınavlarında çıkan sorular ve cevaplar online sistem üzerinden yayınlanacak.