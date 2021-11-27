AÖF vize soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? Gözler e-Kampüs ekranında
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri (AÖF) 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde 4 oturumda tamamlanacak. AÖF vize soruları ve cevap anahtarı, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden görüntülenebilecek. Peki, AÖF vize soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?
1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen AÖF vize sınavları, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleşecek. 28 Kasım'da sona erecek AÖF ara sınavlarında çıkan sorular ve cevaplar online sistem üzerinden yayınlanacak.
AÖF güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.