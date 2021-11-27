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Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 11:04 | 

AÖF vize soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? Gözler e-Kampüs ekranında

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri (AÖF) 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde 4 oturumda tamamlanacak. AÖF vize soruları ve cevap anahtarı, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden görüntülenebilecek. Peki, AÖF vize soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

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1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen AÖF vize sınavları, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleşecek. 28 Kasım'da sona erecek AÖF ara sınavlarında çıkan sorular ve cevaplar online sistem üzerinden yayınlanacak.
2AÖF SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR

AÖF SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

Tüm sınavların tamamlanmasının ardından, AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.
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AÖF güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.
4AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
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