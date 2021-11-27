AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim sınav sonuçlarında son bilgiler

AÖF vize sınavları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak. İşte, açıköğretim sınav sonuçlarında son bilgiler...