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Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 00:18 | 

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim sınav sonuçlarında son bilgiler

AÖF'te 2021-2022 eğitim döneminin güz yarılı yılı ara sınavları (vize) için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler ise şimdiden sonuç tarihine odaklandı. Peki, AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır?

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AÖF vize sınavları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak. İşte, açıköğretim sınav sonuçlarında son bilgiler...
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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