AÖF vize sınavları ne zaman, online mı olacak? Açıköğretim ara sınav takvimi belli oldu
Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF Güz Dönemi sınavlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler şimdi 2021-2022 Güz Dönemi AÖF vize sınav tarihlerinde. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, Güz Dönemi ara sınavlarında ter dökecek. 2021-2022 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınavları yani vizeleri için gün sayan öğrenciler, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.
Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.
Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
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ONLİNE Mİ OLACAK?
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.