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AÖF vize sınavları ne zaman? İşte Açıköğretim bahar dönemi sınavları

#AÖF Vize#AÖF Vize Sınavları

Üniversitelerdeki lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) sürdüren yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği vize sınav takvimini sorguluyor. AÖF vize sınavı ne zaman?

1/3AÖF vize sınavları ne zaman İşte Açıköğretim bahar dönemi sınavları

AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim yılı AÖF sınavları yani ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da sınavların tarihini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2/3AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme için son haftaya girildi. AÖF kayıt yenileme işlemi 18 Şubat tarihinde tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

3/3AÖF vize sınavları ne zaman İşte Açıköğretim bahar dönemi sınavları

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

18 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

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