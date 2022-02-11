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AÖF vize sınavları ne zaman? Bahar Dönemi sınav takvimi belli oldu

#Aöf#Sınav#Vize

Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF Bahar Dönemi sınavlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler şimdi yeni dönem AÖF vize sınav tarihlerinde. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?

1/3AÖF vize sınavları ne zaman Bahar Dönemi sınav takvimi belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, Bahar Dönemi Ara Sınavlarında ter dökecek. 2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi ara sınavları yani vizeleri için gün sayan öğrenciler, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, AÖF bahar dönemi sınav takvimi...

2/3AÖF vize sınavları ne zaman Bahar Dönemi sınav takvimi belli oldu

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

3/3AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

 

 

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#Aöf#Sınav#Vize