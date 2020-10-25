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Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 19:39 | 

AÖF vize sınavı ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınav takvimi!

Açıköğretim Sistemi (AÖF) bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören 1 milyonu aşkın öğrenci için belirlenen tarihlerde internet üzerinden güz dönemi ara sınavları yapılacak. AÖF Güz Dönemi vize yani ara sınavının tarihleri, açıköğretim öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖF vize sınavı ne zaman?

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı online yapılacak AÖF Güze Dönemi vize sınavlarına ait tarihlere odaklanıldı. AÖF öğrencileri bir yandan sınava hazırlık yaparken bir yandan da sınav tarihini araştırıyor. İşte, 'AÖF vize sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

2AÖF SINAV TAKVİMİ
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AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

3AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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