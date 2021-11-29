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Gündem
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 08:03 | 

AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güz dönemi sınav sonuçlarında son durum

AÖF vize sınavlarının sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştiridi. Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilen sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alındı. Şimdi ise sınav sonuçları gündemde. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF vize sınavları 4 oturumda tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde organize edildi. AÖF'e kayıtlı öğrenciler şimdiden sonuçlara odaklandı. İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarında son bilgiler...
2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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