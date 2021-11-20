AÖF vize oturumları devam ediyor: ATA AÖF soruları ne zaman yayınlanır, vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF vize oturumları 20 Kasım 2021 tarihi itibariyle başladı. Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF sınavına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan da sonuç araştırması yapıyor. Peki, ATA AÖF soruları ne zaman yayınlanır, vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF dönem sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Güz dönemi ara sınavları 20-21 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden yayınlanan "sıkça sorulanlar" sayfasında sonuç ve sorularla ilgili detaylar yer alıyor.
SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
ATA AÖF sınav oturumlarının tamamlanmasından kısa bir süre sonra yayınlanması bekleniyor. Tüm sınavların soru ve cevap anahtarları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ilan edilip web sayfasından duyurulmaktadır. Daha sonra sistemden kaldırılmaktadır.
Başarı notu hesaplamasında sınavların puana katkısı % kaç olarak hesaplanır?
Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır.
Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.
Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.
Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.
Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.