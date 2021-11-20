AÖF vize oturumları devam ediyor: ATA AÖF soruları ne zaman yayınlanır, vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başarı notu hesaplamasında sınavların puana katkısı % kaç olarak hesaplanır?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır.



Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.



Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.