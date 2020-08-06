AÖF tercihleri ne zaman? 2020 AÖF tercih takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 eğitim yılı tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2020 YKS kapsamında aldıkları puanlar doğrultusunda AÖF'te lisans ya da önlisans eğitimi almak isteyen binlerce vatandaş, tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF tercihleri ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖF tercih işlemleri hakkında araştırmalar hız kazandı. AÖF'te üniversite eğitimi alarak eğitim hayatlarına yön vermek isteyen pek çok kişi, ÖSYM'nin belirlediği 2020 tercih takvimini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak.
3
Abone Ol
Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
4
Abone Ol
AÖF tercihleri de bu tarihler arasında alınacak.
5
Abone Ol
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.